Luxor jaagt naar nieuw werk voor gedwongen ontslagen personeel

Manager Ruben Israël vertelt hoe hij te werkt gaat. "We hebben natuurlijk een enorm netwerk en dat hebben we als eerste aangeboord. Hier zitten veel culturele instellingen en bedrijven in. Hier zijn al drie gesprekken uitgekomen en één iemand staat op het punt een contract te tekenen."

Afgelopen week heeft het theater ook een oproep geplaatst in hun nieuwsbrief. Zo'n 80 duizend mensen ontvangen deze. Maar wat zijn dan de unieke kwaliteiten van de werknemers? "Onze servicemedewerkers en bij onze horeca hebben we gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Zij staan veel rechtstreeks in contact met mensen. We hebben reacties gekregen uit de zorg en van scholen waar deze vaardigheden goed van pas komen."

Beter dan crisis uitzingen

Zo is ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de hoek gekomen. Na een cursus van een week kun je in de zorg aan de slag. Technici kunnen volgens Israël aan de slag bij productiebedrijven, of bij omroepen die nu juist meer technische mensen nodig hebben.

Op jacht gaan naar nieuwe banen voor de ontslagen werknemers, was voor Israël een betere optie dan de crisis uitzingen en hen opnieuw aannemen. "Natuurlijk wil je hen terug, maar je hebt geen enkele garantie voor ze. We stevenen af op een verlies van een miljoen. Dan heb ik liever dat zij een andere baan hebben."