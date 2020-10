Minister Van Nieuwenhuizen over fileproblematiek: 'Ook ik werk thuis met een joggingbroek onder mijn nette blouse'

Als mensen meer thuis blijven werken als de coronacrisis onder controle is, lost dat de fileproblemen op. Dat stelt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat donderdag in een gesprek met Rijnmond.

"Als we dit 10 tot 15 procent van de tijd kunnen doen, kunnen we files oplossen", vertelt ze in gesprek met Herman Vriend. "Zolang werkgevers willen dat werknemers op dezelfde tijd op kantoor zijn, lossen we het niet op. Daar is geen kruid tegen opgewassen."

Volgens Van Nieuwenhuizen staan velen er ook wel voor open om deels thuis te blijven werken. "Het is voor de meeste mensen geen bezwaar om per week een paar ochtenden of middagen, of een enkele dag, thuis te werken."

'Je trekt een nette blouse en jasje aan, met daaronder je joggingbroek en pantoffels' minister Van Nieuwenhuizen

Van Nieuwenhuizen werkt zelf ook veel meer vanuit huis. Alleen op de dinsdag en vrijdag is zij nog op haar ministerie te vinden. "Je trekt een nette blouse en een jasje aan, met daaronder je joggingbroek en pantoffels."

Toch merkt ze wel dat het, zeker bij internationale vergaderingen, ook nadelen heeft. "Als een bepaalde collega iets interessants zegt, kun je daar niet even op afstappen", aldus Van Nieuwenhuizen, die vooral bij de koffiemachine vaak nog zaken deed. "Dat je even naar iemand toeliep om te vragen om steun of hoe zij erin staan. Dat is nu wel een nadeel."

Van Nieuwenhuizen hoopt niet alleen op zakelijk vlak dat de coronacrisis snel onder controle is. Ze zou graag haar Feyenoord weer willen aanmoedigen in het stadion. "Vergeleken met wat er allemaal gebeurt, is dit natuurlijk peanuts. Maar ik baal er wel ontzettend van natuurlijk."

"Dat ingeblikte geluid op tv is toch echt niet wat het is in het stadion. En ik mis de mensen om me heen in het vak." Ze benadrukt dan ook nog eens hoe belangrijk het is dat iedereen zich aan de maatregelen houdt: "Vermijd drukte en houdt die anderhalve meter afstand."