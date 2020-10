Nog geen massale faillissementen in de horeca; dit is waarom

De doodsteek voor veel bedrijven. Zo noemde de directeur van Koninklijke Horeca Nederland de beslissing van het kabinet om de sluiting van de horeca tot in december te verlengen. Veel ondernemers kwamen op het nippertje de eerste golf door, maar lopen nu echt op hun tandvlees. Toch worden er amper faillissementen aangevraagd, bevestigt de Kamer van Koophandel (KvK) in Rotterdam.

"Het zijn er minder dan in 2019", zegt Angèle Magré van de KvK. "Dat is ook wel logisch, want bedrijven worden overeind gehouden door het steunpakket vanuit de overheid, maar dat neemt niet weg dat de nood heel hoog is."

Veel ondernemers hebben het water aan de lippen staan. Toch durft bijna niemand het aan om de handdoek in de ring te gooien, zegt ze. Dat is niet de aard van het beestje.

"Ze zullen er alles aan doen om hun bedrijf overeind te houden. Daarnaast hebben ze vaak nog de verantwoordelijkheid voor een aantal personeelsleden en hun gezinnen. Dat ze zelf de stekker eruit trekken gebeurt wel, maar niet zo heel vaak."

Schaamte

"Aan de ene kant zou je denken dat het misschien rust geeft, maar een faillissement geeft ook veel privéproblemen, want dan ga je vaak ook privé failliet. Daarnaast is er in Nederland ook vaak schaamte om failliet te gaan. Het voelt toch als falen. Terwijl dat eigenlijk onzin is, want je hebt er bijna alles aan gedaan om je bedrijf overeind te houden."

Bezorgen. Afhalen. En complete restaurantbelevingen bij je thuis. Veel ondernemers passen hun businessplan aan in tijden van corona om zo te kunnen overleven. Is de doodsteekuitspraak in dat opzicht overdreven?

"Absoluut niet", zegt Magré. "Natuurlijk zijn er veel creatieve ondernemers, maar je kunt nooit de honderd procent draaien die je daarvoor draaide. Deze sector en de evenementensector zijn echt het zwaarst getroffen. Dat ben ik absoluut met de brancheorganisatie eens."

Winterslaap

Magré vestigt haar hoop op de nieuwe TOA-regeling. Vanaf 1 januari kunnen zonder tussenkomst van een curator afspraken gemaakt worden met schuldeisers. Dat betekent in de praktijk dat levensvatbare horecazaken tijdelijk in een soort winterslaap kunnen gaan en niet onnodig failliet hoeven te gaan.

Maar, zo zegt ze, er is ook nog een andere optie: vrijwillig stoppen. "Je kan best stoppen zonder dat het vijf over twaalf is en er een faillissement aan komt. Daar pleit ik echt voor.