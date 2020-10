12 jaar cel voor man die Dordtenaar Paul Pluijmert doodstak

De 38-jarige Andy D. uit Breda is veroordeeld tot 12 jaar celstraf voor de dood van Dordtenaar Paul Pluijmert. Volgens de rechtbank is overtuigend bewezen dat D. op 4 november 2018 Pluijmert doodstak na een avond stappen in Breda.

Volgens de rechter is doodslag bewezen en was er van noodweer geen sprake toen hij Pluijmert in zijn zij stak. De groep waar het slachtoffer bij hoorde was niet dreigend, zoals D. eerder verklaarde, oordeelt de rechter.

"Onder invloed van alcohol heeft verdachte zeer gewelddadig gedrag getoond. Het is zeer wrang dat juist Paul Pluijmert, die opkwam voor een ander, meteen werd doodgestoken. Verdachte sloeg even daarvoor een andere man hard tegen het hoofd. Het verdriet bij de nabestaanden is immens en onmetelijk groot", zegt de rechter.

De dood van de 23-jarige Pluijmert maakte veel emotie los in Dordrecht. Voetbalclub DFC nam op een indrukwekkende manier afscheid.