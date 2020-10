Negen maanden cel voor overval op René van der Gijp

De man die betrokken was bij de overval op voetbalanalist René van der Gijp krijgt negen maanden cel (twaalf, waarvan drie voorwaardelijk). De 21-jarige Ridderkerker had de overvallers naar de woning van Van der Gijp gereden.

De overvallers hadden de oud-voetballer opgewacht bij zijn huis in Dordrecht en sloegen met hamers op zijn auto. Zij wilden waarschijnlijk zijn Rolex-horloge stelen. Doordat de auto van Van der Gijp veiligheidsglas had, mislukte de overval.

Justitie had een hogere straf geëist, namelijk 24 maanden, waarvan vier voorwaardelijk. De rechter wijst er met name op dat de man uit Ridderkerk zelf niet aan het geweld heeft meegedaan en alleen de chauffeur was. Die rol had hij ook bij een andere zaak, een woninginbraak in Krimpen aan den IJssel. Ook daar is hij voor veroordeeld.

Tijdens de rechtszaak bleek dat de daders nog meer plannen hadden om bekende Nederlanders van hun Rolex te beroven. Een van de doelwitten was ADO-speler Michiel Kramer.