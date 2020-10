GroenLinks na vechtpartijen bij bieb: maak leegstaande kantoren beschikbaar

GroenLinks wil dat de gemeente Rotterdam actie onderneemt om het tekort aan studieplekken voor studenten aan te pakken. Een van de mogelijkheden is volgens de partij het beschikbaar stellen van kantoren die door het vele thuiswerken leeg staan.

Deze week bleek dat studenten dagelijks lang in de rij staan bij de Centrale Bibliotheek in Rotterdam, soms zelfs met vechtpartijtjes tot gevolg. De ruim 500 plekken zijn zeer gewild sinds de studenten amper op de universiteit en de hogeschool en niet meer in de horeca terecht kunnen.

"We openen om 10:00 uur, maar om 09:30 uur begint die rij voor de deur al serieus te worden", zei Theo Kemperman van de Centrale Bibliotheek eerder deze week. "Er zijn altijd wel vijftig tot zestig mensen die dan in de buurt van de bibliotheek aan het wachten zijn op een plekje."

Het College stelde eerder dat studieplekken de verantwoordelijkheid zijn van de opleidingen zelf, maar daar neemt GroenLinks Rotterdam geen genoegen mee. "Iedere student heeft recht heeft op een goede plek om te studeren. Jongeren worden al hard getroffen door de coronacrisis. Studieachterstand door een gebrek aan een goede studieplek moet worden voorkomen."