Excelsior steekt handen uit de mouwen voor de Voedselbank

Excelsior zamelt voedsel in voor de Voedselbank. Mensen kunnen tot donderdag 12 november in de trainerskamer in het Van Donge & De Roo Stadion hun voedingsmiddelen afleveren.

De Voedselbank zit in zwaar weer, schrijft Marco van Lochem, hoofd jeugdopleiding van Excelsior. Bij deze actie is met name de jeugdafdeling van de club betrokken. "We zitten in een fase van ons leven dat een virus bepalend is voor ons gedrag in allerlei facetten van het gezinsleven. Sporten, werken, school, het virus heeft overal impact op", meldt Van Lochem.

Feestdagen

Momenteel heeft de Voedselbank een tekort aan spullen, zegt Van Lochem. Mensen worden daarom gevraagd om houdbare producten bij Excelsior te brengen, zoals pasta, koffie, thee, suiker en voedsel in potten of blikken.

"Al neem je maar één of twee dingen mee, alle beetjes helpen", aldus Van Lochem. Hiermee wil Excelsior de mensen die afhankelijk van de Voedselbank zijn toch een mooie Sinterklaas en Kerstmis kunnen geven.

De voedingsmiddelen worden op maandag 16 november overhandigd aan de Voedselbank in de regio.