Hoe een virus-simulatiespel voor studenten opeens zeer actueel werd

Al tien jaar lang spelen eerstejaars bachelor studenten Gezondheidswetenschappen in Rotterdam een simulatiespel. Daarin breekt een grote, besmettelijke ziekte uit. De studenten bepalen vervolgens welke grote beslissingen moeten worden gemaakt. Ineens is dit spel onheilspellend actueel.

En dat terwijl volgens vakcoördinator Iris Wallenburg de docenten juist twijfelden hoe actueel hun simulatiespel nog was. "Het is tien jaar geleden bedacht op basis van de uitbraak van de Mexicaanse griep. Wij wilden de studenten leren hoe je bij een uitbraak moet handelen. Alleen werd de Mexicaanse griep niet zo'n groot ding. We zagen nu zelfs dat studenten ons glazig aankeken als we het over de Mexicaanse griep hadden."

Niet in een grote zaal

Deze donderdag wordt het simulatiespel gedaan door tweehonderd studenten onder begeleiding van zeventien docenten. Normaal gebeurt dat in een grote zaal, maar dit keer zit iedereen thuis. Virtueel gaan de studenten de verschillende controlekamers bedienen.

In het spel wordt eigenlijk hetzelfde gedaan als wat nu in de coronacirsis gebeurt. "Studenten nemen de rol van de ministers, gezondheidswetenschappers, het RIVM en de GGD op zich. Dan komen ze voor dilemma's te staan. Sluiten we wel of niet de scholen bijvoorbeeld. Moet er een vaccin komen? Ze krijgen ook te maken met belangengroepen. Beschermen we de ouderen of luisteren we naar de jongeren?"

Volgens Wallenburg worden de besluiten daarna geëvalueerd. "Er zijn geen foute beslissingen. De studenten leren handelen in complexe situaties en ze worden geconfronteerd met hun manier van onderhandelen."