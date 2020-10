Verkeersexperiment Maastunnelroute gaat door tot eind februari

Het experiment met slechts één beschikbare rijbaan op de Maastunnelroute in Rotterdam gaat door tot eind februari. Wethouder Bokhove schrijft in een brief aan omwonenden dat de test, die eind november zou aflopen, wordt verlengd om ook de gevolgen voor het verkeer in de wintermaanden te kunnen beoordelen.

"De ervaring tot nu toe leert dat deze aangepaste verkeerssituatie weinig verkeershinder oplevert", schrijft de wethouder. "Vanwege de weersomstandigheden nemen meer mensen in de wintermaanden de auto. Voordat we besluiten over definitieve aanpassingen, willen we weten of deze andere wegindeling ook mogelijk is als meer mensen de auto pakken tijdens de wintermaanden."

De verlenging moet volgens Bokhove duidelijk maken of de tijdelijke rijbaanafsluiting de doorstroming belemmert óf dat mogelijkheden bestaan om het experiment uit te breiden.

Het experiment op de Maastunnelroute is in Noord tussen Statenweg en de Rochussenstraat. Op Zuid gaat het om het traject van de Pleinweg tussen Mijnsherenlaan en Wolphaertsbocht.

Doel van het experiment is om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren. Mede door het coronavirus is het ook op het lokale netwerk in de stad rustiger dan in andere jaren.