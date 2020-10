Tot 8 jaar cel voor twee mannen voor het beramen van aanslagen in Rotterdam

Twee mannen uit Marokko moeten tot acht jaar de cel in voor het plannen van aanslagen in onder meer Rotterdam. De twee waren speciaal naar Nederland gekomen om hier dood en verderf te zaaien.

De mannen hadden het gemunt op willekeurige burgers en politiebureau Veranda in Rotterdam-Zuid, is uit het onderzoek gebleken. Uit hun telefoongegevens bleek dat ze online handleidingen over wapens en het vervaardigen van explosieven hadden gezocht. Daarnaast bekeken ze video’s over de aanslagen in Berlijn, Parijs en Luik en over het plegen van aanslagen met vrachtwagens.

Uit Facebookchats blijkt verder dat het duo wapens wilde kopen omdat ze 'met toestemming van god' het 'slaan van de Nederlandse veiligheid' voor ogen hadden. In dezelfde chat werd behalve een foto van politiebureau Veranda, een filmpje gevonden van het tweetal op de Erasmusbrug. Volgens justitie was het een afscheidsvideo waarin de twee mannen zongen over het sterven als martelaar. [article: 191589:Rotterdamse terrorismezaak uitgesteld]

De Marokkanen zijn ook veroordeeld voor andere strafbare feiten. Een van hen stal bij een gewelddadige roofoverval een gouden ketting. Hij krijgt in totaal 8 jaar cel. De tweede dader verrichte ernstige vernielingen aan in de penitentiaire inrichting waar hij verbleef. Naast de zeven jaar en negen maanden cel, moet hij ruim 33.000 euro schadevergoeding betalen.