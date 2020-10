Duizenden euro’s kwijt na klikken op link

Nog meer beelden van oplichters. Dit keer gaat het om iemand die aan de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid bij een pinautomaat geld van de bankrekening van het slachtoffer haalt. Op die manier wordt er in totaal voor 18 duizend geroofd.

Het slachtoffer woont in Doetinchem en als hij nep-emails van de ING krijgt, klikt hij op een link. Vervolgens vult hij een formulier in, waardoor criminelen toegang krijgen tot zijn rekening. Wie weet wie deze pinner is?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.