Annie werd slachtoffer van babbeltruc: 'Er is 18.000 euro van mijn rekening gehaald'

Ondanks alle aandacht in de media en de waarschuwingen van de politie trappen er nog altijd veel mensen in: de babbeltrucs aan de deur of via de telefoon. Dat laatste overkwam de 86-jarige Annie uit Rotterdam. Ze kreeg een nette meneer aan de lijn die zich keurig voorstelde.

"Je hoort er regelmatig over", begint Annie haar verhaal. "Maar je denkt dat het jou niet zal overkomen, daar trap je niet in, denk je. Toch is dat wel gebeurd. Die mensen gaan zo geraffineerd te werk."

Annie werd thuis gebeld met de vraag of ze even op haar rekening wilde kijken, omdat 'iemand' daar geld van af wilde halen. "Dan schrik je toch en gaat dat checken. Alles bleek in orde, maar ze zeiden dat de rekening echt beveiligd moest worden. Ik moest allerlei handelingen verrichten. Ze hielden mij tweeënhalf uur aan de lijn."

Annie moest haar bankpas in een enveloppe stoppen en in de hal neerleggen. Dat moest op die manier in verband met corona, werd haar verteld. Ze mocht de verbinding niet verbreken. "Anders zou ik afgeluisterd worden en zouden de mensen die het op mijn rekening hadden gemunt, weten wat er speelde."

Ondanks de twijfels tijdens het lange gesprek, deed Annie precies wat er van haar gevraagd werd. "Het was een goed Nederlandssprekende jongen. Daarom dacht ik dat er niks aan de hand was. Ze zouden snel een nieuw pasje in mijn brievenbus stoppen."

Toen dat niet gebeurde, belde Annie de politie en haar bank. "Ze vertelden mij dat er 18.000 euro van mijn rekening was gehaald."

Volgens haar kan zoiets iedereen overkomen. "Ze weten precies hoe ze je vertrouwen moeten winnen. Mensen roepen meteen: "waarom ben je zo naïef?" Maar ik schaam me er niet voor. Toch roep ik mensen op om niet beleefd te zijn en het gesprek meteen af te kappen. Hoe netjes de mensen aan de andere kant van de lijn ook klinken, ga niet met ze in gesprek!"