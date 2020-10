Justitie eist tien jaar cel tegen ex-vriend doodgestoken vrouw (32) Rozenburg

Forensisch onderzoek in de woning in Rozenburg - Foto: MediaTV

Justitie eist tien jaar cel voor de dood van een 32-jarige vrouw uit Rozenburg. Zij werd in december vorig jaar doodgestoken in haar eigen woning aan de Grote Stern.

Justitie denkt dat haar 33-jarige ex-vriend de dader is. Hij ontkent en zegt dat het een ongeluk was. De vrouw zou juist hem hebben willen steken en in de worsteling zou zij op haar eigen mes zijn gevallen.

Een deskundige heeft aangegeven dat dit scenario onwaarschijnlijk is. Justitie ziet ook een motief: de verdachte wilde niet accepteren dat de relatie was verbroken. Hij zou haar al eerder hebben bedreigd en mishandeld.

De vrouw liet vier jonge kinderen na. Twee ervan zijn van de verdachte. Een van de kinderen heeft destijds 112 gebeld toen hij zag dat zijn moeder op de keukenvloer lag.