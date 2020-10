Lichtshow, rondrijdende dj's en een 'brullende Maas'; wie heeft het leukste idee voor oud en nieuw?

Politieke partijen in de Rotterdamse gemeenteraad proberen elkaar te overtreffen met het leukste idee als alternatief voor de afgelaste vuurwerkshows tijdens oud en nieuw. Nu door het coronavirus geen evenementen mogelijk zijn en particulier vuurwerk verboden is, dienen de creatieve ideeën zich aan om het nieuwe jaar in te luiden.

Rotterdamse dj's en muzikanten moeten op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag op wagens door de stad trekken om op verschillende plekken een kort optreden te geven. Dat is een plan van de VVD om toch een - coronaproof - feestelijke sfeer in de stad te krijgen. De partij denkt aan optredens bij (studenten)flats, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Rotterdammers kunnen dan van achter hun raam of balkon genieten van een 'klein concert op wielen'.

Nu er geen grote evenementen komen, moet er juist gekeken worden wat er wél mogelijk is, zegt fractievoorzitter Vincent Karremans van de VVD. Voor oud en nieuw wordt gedacht aan optredens van bijvoorbeeld dj's. Op nieuwjaarsdag zouden artiesten langs bijvoorbeeld verzorgingshuizen en ziekenhuizen kunnen met songfestivalliedjes.

Alles moet wel coronaproof zijn, dus er mogen geen groepen rondom de optredens ontstaan. Mocht het toch te druk worden, dan wordt het optreden gestopt en gaat de wagen ergens anders heen, zegt Karremans.

Nautisch saluut

De Partij voor de Arbeid heeft ook een alternatief idee om het nieuwe jaar in te luiden. Steven Lammering heeft wethouder Kathmann gevraagd te onderzoeken of in Rotterdam een luid nautisch saluut gebracht kan worden, als alternatief voor de vuurwerkshows.

"Ergens aan het begin van de crisis werd als eerbetoon voor al die mensen die werken in de frontlinie een nautisch saluut gehouden. Schepen in de gehele regio die minuten lang hun scheepshoorn gebruiken om de mensen een hart onder de riem te steken", zegt Lammering. Als geboren en getogen Rotterdammer vond hij dat een mooi gebaar dat past bij een havenstad.

"Laat de Maas brullen en de kwade geesten van het jaar 2020 niet durven dromen in 2021 nog Rotterdam in te komen."

Lichtshow

Het stadsbestuur wil nu - na een voorstel van D66 en de VVD - bij de jaarwisseling een lichtshow organiseren. Die kan via verschillende media bekeken worden. Ook in verschillende wijken wordt er rond de feestdagen het een ander georganiseerd. Zo worden belangrijke gebouwen verlicht en zijn er extra kerstbomen. Eerder dit jaar vlogen honderden drones over de Nieuwe Maas met een grote lichtshow.

