Rotterdamse VVD: artiesten op wagens door de stad tijdens oud en nieuw

Rotterdamse dj's en muzikanten moeten op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag op wagens door de stad trekken om op verschillende plekken een kort optreden te geven. Dat is een plan van de VVD om toch een - coronaproof - feestelijke sfeer in de stad te krijgen. De partij denkt aan optredens bij (studenten)flats, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Rotterdammers kunnen dan van achter hun raam of balkon genieten van een 'klein concert op wielen'.