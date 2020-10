Wouter Kolff wil streng handhaven in drukke bouwmarkten en hoopt op gezellige kerst

De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gaat winkels en bouwmarkten direct sluiten als de coronaregels niet worden nageleefd of als het te druk is. De verslapping van het naleven van de maatregelen is een doorn in het oog van Wouter Kolff, Burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de veiligheidsregio. Hij sprak vandaag tijdens een persconferentie zijn zorgen uit.

"We zien dat winkels, bouw- en supermarkten zich in het algemeen goed hebben aangepast, maar dat er nog wel verbetering nodig is. Vooral bij bouwmarkten in het weekend zien we de drukte toenemen en dan moeten we kunnen sluiten als dat nodig is."

Naast de bekendmaking van deze extra maatregelen sprak Kolff ook zijn verontwaardiging uit over het gedrag tegen hulpverleners.

"Er is een groep mensen die alles aangrijpt om agressie aan de dag te leggen, om mensen te bedreigen, te beledigen, uit te schelden en dan vaak tegen mensen die in de frontlinie staan. Zorgmedewerkers, boa's, politie of mensen die in de teststraten werken. Ik zou zeggen: laten we even normaal blijven doen en deze mensen alle steun geven die ze nodig hebben."

Stip aan de horizon

Kolff benadrukte nogmaals dat het zorgvuldig naleven van de regels nu ons straks meer verworvenheden geeft, misschien wel met kerst.

"Daar doen we het allemaal voor. Dat we met elkaar moeten zorgen dat we door goed nalevingsgedrag uiteindelijk toch een warme en een gezellige kerst kunnen vieren, al kan ik dat vanaf deze plek niet beloven."

Maandag komen alle voorzitters van de veiligheidsregio's weer bij elkaar. "We maken een geluid met elkaar, de situatie is voor het hele land ernstig tot zeer ernstig. Dus ik vind het goed dat we op maandag altijd bij elkaar komen en dan ook afspraken kunnen maken met het kabinet."

Bekijk hier de reportage: