SOW op de radio #8 - Time Warp Scan

De Time Warp Scan is een van de grootste hits op TikTik. Het filter maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een boek te laten zweven tussen je handen. Het filter zorgt vaak voor hilarische plaatjes. Is Ruud de Boer al op de hoogte van deze nieuwe hype? Esther speelde ‘De minuut van Ruud’ en kwam er achter.

Esther vertelde ook over de interactieve kaart die SOW Rijnmond heeft gemaakt van de sinterklaasactiviteiten in de regio.



Ook vertelde Esther dat ze bezig is aan een newsflash. Dit is een wekelijks terugkerend item op de Instagram van SOW Rijnmond. In de newsflash wordt je bijgepraat over de belangrijkste nieuwsonderwerpen van afgelopen week. Het filmpje is morgen vanaf 17.00 uur te zien.

Ruud de Boer nodigt twee keer per week een reporter van SOW Rijnmond uit in zijn show. Iedere dinsdag- en donderdagmiddag om 13:45 uur wordt je bijgepraat over de onderwerpen waar SOW Rijnmond mee bezig zijn.