Organisaties willen alsnog vervolging Rotterdamse agenten voor racistische WhatsApp-berichten

Justitie besloot begin augustus om niet tot vervolging over te gaan. De taal in de app werd laakbaar en niet gepast genoemd, maar omdat deze uitspraken in een chatgroep en niet in het openbaar zijn gedaan, heeft het Openbaar Ministerie afgezien van vervolging.

Volgens de organisaties is dat laatste maar de vraag. Zij zeggen dat politiemensen als ambtenaren niet alleen een publieke taak, maar ook een publieke functie hebben. "Het gaat om agenten die een morele verantwoordelijkheid dragen in een gepolariseerde samenleving", zegt Mo Anouar van Control Alt Delete en woordvoerder van de organisaties. "Er gaat een verkeerd signaal vanuit als agenten dit soort uitspraken kunnen doen zonder vervolging."

'Scheidslijn virtueel en openbaar heel dun'

Volgens hoogleraar Tom Zwart, die de organisaties adviseert, is het argument dat de uitspraken niet in het openbaar zijn gemaakt discutabel. "Alles wat agenten in functie op papier zetten of in een whatsappgroep plaatsen, is via de wet openbaarheid bestuur, de wob, op te vragen."

"De uitspraken zijn gedaan binnen het gehoorafstand van leidinggevenden en in een werkgroep", zegt Anouar. "We leven in 2020 en weten dat de scheidslijn tussen datgene wat er virtueel en in het openbaar rondgaat heel dun is."

De organisaties waren dan ook benieuwd naar een uitgebreide uitleg van justitie in Rotterdam. Maar het officiële besluit krijgen ze niet op papier. "Wij hebben geen idee hoe het OM tot het besluit is gekomen om niet te vervolgen."

"Die besluiten worden nooit openbaar gemaakt", zegt een woordvoerder van het OM Rotterdam. "We hebben wel een persbericht met uitleg gepubliceerd. Ook hebben we de organisaties een schriftelijke toelichting toegezonden."

De organisaties zijn inmiddels een zogenoemde artikel 12-procedure gestart. Het Gerechtshof in Den Haag moet dan toetsen of het besluit van het Openbaar Ministerie in Rotterdam terecht is geweest. Het is nog onbekend wanneer de zitting wordt gehouden. "Wij zullen niet rusten tot het OM alsnog overgaat tot vervolging", besluit Anouar.