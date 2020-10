Helaas! Alle voorstellingen geschrapt maar op het lege podium klinkt muziek

Het coronavirus is een drama voor de theater- en cultuurwereld. Onlangs kondigde het Luxor Theater al aan één derde van haar personeel te moeten ontslaan. Ook voor de kleine wijktheaters waar veel amateurgezelschappen op de planken staan, is het struggelen. Want ook hier legt het virus bijna alles plat terwijl de vaste lasten doorlopen.

Ook voor theater 't Kapelletje in Rotterdam-Noord zijn het onzekere tijden. Toch is er een klein sprankje optimisme, want het lege podium is nu een repetitieruimte voor studenten klassieke muziek.

Lees verder onder de reportage



"Het zijn onwerkelijke en vervreemdende tijden, we hebben door alles een streep moeten zetten", zegt Dick Oskamp van Theater 't Kapelletje. Hij staat op een kaal podium want alle voorstellingen voor dit jaar zijn geschrapt. "Hier staan normaal amateurs op het podium, die het allemaal voor hun plezier doen. Maar niemand gaat nu een voorstelling maken en publiek uitnodigen", zegt hij.

Alle voorstellingen opschuiven en maar afwachten, is een financiële strop. "We zijn geen groot theater zoals het Luxor maar ook hier begint te knellen.

Het noodgedwongen lege podium biedt voor studenten van het conservatorium Codarts een uitkomst. Op de muziekschool zelf is er te weinig ruimte om afstand tot elkaar te kunnen houden. "Het ruimtegebrek op school is enorm. En dit is echt fantastisch. Een mooi groot podium, een mooie zaal en goede akoestiek", zegt altviolist Bart Folkers. Hij is met het Erasmus Kwartet uitgeweken naar theater 't Kapelletje. Met zijn vieren spelen ze een stuk van Beethoven.

Lockdown

Tijdens de lockdown in het voorjaar ging alles online en dat was voor de muziekstudenten geen pretje. "En dan zit je op je kamertje met je laptop om de muzikale aanwijzingen van je docenten op te volgen. Maar ja, via een computer wordt geluid en video in duizend stukjes gehakt om aan de andere kant van de lijn weer in elkaar gezet te worden. En dat is niet zoals het in het echt klinkt", vertelt muziekstudent Bart Folkers.

Theater-uitbater Oskamp is blij met wat leven in zijn theater. "Heerlijk dat er muziek door het theater klinkt en dat jonge studenten voor reuring zorgen", zegt hij.

Lees verder onder afbeelding



De repetities zijn niet alleen een verlichting, maar ook noodzaak. Want het theater kan het niet al te lang uitzingen zonder amateurtoneel en voorstellingen. "Een noodplan ligt klaar. We hebben ontzettend veel mensen die ons theater een warm hart toedragen en hopen dat toeschouwers en spelers garant willen staan."

Steun

Met een financiële ondersteuning van publiek en spelers hoopt 't Kapelletje de coronastorm te kunnen doorstaan. Ook vraagt het wijktheater coulance van de gemeente Rotterdam en de afdeling Stadsontwikkeling met de huur.