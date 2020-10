Dienke uit Rozenburg stierf, terwijl GTST op pauze stond

De relatie tussen de 32-jarige Dienke en de even oude Ronald was er een met veel ups en downs. Ze hadden samen twee kinderen, maar er was ook sprake van huiselijk geweld. Dienke was al een keer met de kinderen naar een blijf-van-mijn-lijfhuis gevlucht. In 2015 had M. een taakstraf gekregen, om haar een maand later weer te mishandelen.

Op 27 december was Dienke met haar jongste kind naar de huisartsenpost geweest. Ronald was in haar woning en keek Goede Tijden Slechte Tijden. Kort daarna was het drama. Toen de recherche binnenkwam en de vrouw levenloos aantrof, stond GTST op de pauzestand. Een veelzeggend beeld. Maar wat was er precies gebeurd?

Volgens de verdachte was Dienke thuisgekomen en stond zij plotseling achter hem met een mes. Hij probeerde dat af te pakken, ze vielen beiden op de bank en daarbij zou het mes door het hart van de vrouw zijn gegaan. "Een noodlottig ongeval. Het is heel traumatisch, ik ben er erg verdrietig over", verklaart Ronald M.

'Uiterst onwaarschijnlijk'

Maar kan dit scenario kloppen? Een forensisch patholoog verklaarde donderdag in de rechtbank van Dordrecht dat een val op het mes tot de dood kán leiden. "Ze woog 63 kg, dat is voldoende."

Nader onderzoek naar de steekwond geeft een ander verhaal. "Het mes is er even recht ingegaan, als eruit. Dat is onwaarschijnlijk bij een val." Want: hoe zou de vrouw na de messteek haar lichaam rechtstandig van het mes hebben kunnen halen? Dat zij daarna naar de keuken is gelopen, noemde de patholoog zelfs 'uiterst onwaarschijnlijk'.

Dienke had haar jas nog aan toen zij op de keukenvloer werd gevonden. Haar sleutels lagen naast haar. Ook dat duidt volgens justitie op een aanval in de keuken, niet op de bank. Ze werd daar aangetroffen door de oudste zoon van 11 jaar. Samen met zijn 3-jarige broertje. Hij belde 112. Ronald M. was toen al op zijn kousen vertrokken, opmerkelijk genoeg via het balkon en mét het mes.

Huiselijk geweld

Is er ook een motief? Justitie wijst op de problematische relatie, het huiselijk geweld. Dienke deelde haar angsten eind 2019 met haar familie in de 'zussen-app'. "Hij wil gewoon niet accepteren dat ik geen relatie wil. Ik wil niet meer zo leven in angst."

Voor de nabestaanden is er dan ook geen twijfel dat Ronald M. de dader is. "Toen papa mij die nacht vertelde 'Dienke is dood', ik vergeet nooit de blik in zijn ogen, wist ik gelijk dat het jouw schuld was", sprak een van haar zussen in de rechtszaal.

Haar moeder verwoordde het zo: "Dit was geen incident. Het was een jarenlang proces van dreiging en mishandeling met dit als resultaat."

'Lafaard!'

Ze riep haar man erbij in de rechtszaal. Beiden gingen staan, achter het glas dat de publieke tribune in Dordrecht van de verdachte scheidt. Ze richtte zich tot de verdachte. "Durf jij ons aan te kijken en te zeggen wat er echt is gebeurd?" Er viel een korte stilte, totdat Ronald M. zei: "Beter van niet." Vanaf de publieke tribune werd gereageerd. "Lafaard!"

Justitie wil dat de Rotterdammer tien jaar de cel ingaat. De rechter doet op 12 november uitspraak.