Hattrick aan discutabele penalty's en slecht spel bezorgen Feyenoord pijnlijke nederlaag tegen Wolfsberger AC

Feyenoord heeft donderdagavond in de eigen kletsnatte Kuip een ruime en pijnlijke nederlaag geleden tegen het Oostenrijkse Wolfsberger AC. Drie discutabele penalty's en veel slordigheden aan eigen kant deden de Rotterdammers uiteindelijk de das om: 1-4.

De wedstrijd was nog geen drie minuten oud, toen de bal voor het eerst op de stip ging. Christopher Wernitznig liet zich makkelijk vallen in duel met Eric Botteghin, die de geschorste Marcos Senesi verving in de basis van Feyenoord. Michael Liendl stuurde Justin Bijlow de verkeerde hoek in en zorgde zo voor de vroege openingstreffer.

Nog geen tien minuten later was het weer raak. Wederom liet Wernitzig zich erg makkelijk vallen, dit keer in duel met Feyenoord-rechtsback Bart Nieuwkoop. Liendl benutte zijn tweede buitenkansje, ondanks dat Bijlow de strafschop nog kon toucheren.

Geen overtuiging

In het restant van de eerste helft speelde Feyenoord onzorgvuldig en zonder overtuiging. Bryan Linssen kreeg nog de beste kansen, maar zag een kopbal van de lijn gehaald worden en schoot op slag van rust over. Daarmee besloot Feyenoord voor het eerst sinds februari 2018 een eerste helft zonder doelpoging in de Kuip.

De tweede helft, met Luciano Narsingh in de ploeg voor Nieuwkoop, begon een stuk beter voor Feyenoord. De frisse Narsingh toonde zich meteen belangrijk met een uitstekende voorzet vanaf de linkerkant, die uiteindelijk overtuigend binnen werd geschoten door Steven Berghuis. Het was het startschot van een serie aan kansen voor de Rotterdammers.

Dure misser

De grootste kans was uiteindelijk wederom voor Linssen, die helemaal vrij van dichtbij naast kopte. Het bleek een dure misser voor Feyenoord, want ruim vijf minuten later stond het 1-4.

Eerst schoof Liendl de 1-3 binnen, vrijwel direct na de gemiste kopkans van Linssen. Even later gaf scheidsrechter Srdjan Jovanovic Wolfsberger AC een derde strafschop, na een vermeende overtreding van Justin Bijlow. De verbaasde Feyenoord-doelman leek niets verkeerd te doen, kreeg een gele kaart, en moest uiteindelijk voor de vierde keer vissen. Deze keer niet Liendl, maar Dejan Joveljic benutte de strafschop.

Door de 4-1 zege op Feyenoord staat Wolfsberger AC nu met vier punten uit twee wedstrijden bovenaan in groep K. CSKA Moskou en Dinamo Zagreb kwamen donderdagavond niet verder dan 0-0, zij staan beide op twee punten. Feyenoord besluit de groep, met één punt uit twee wedstrijden.

Feyenoord - Wolfsberger AC 1-4 (0-2)

Scoreverloop:

4' Michael Liendl (strafschop) 0-1

13' Michael Liendl (strafschop) 0-2

53' Steven Berghuis 1-2

60' Michael Lindl 1-3

66' Dejan Joveljic 1-4

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop (46' Narsingh), Botteghin, Spajic, Haps; Toornstra, Geertruida, Kökcü; Berghuis, Linssen (76' Bannis), Diemers.