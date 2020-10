Franse vlag halfstok op het Rotterdamse stadhuis na aanslag in Nice

Vlag halfstok op stadhuis Rotterdam vanwege aanslag in Franse Nice

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft in een brief zijn condoleances aangeboden aan de burgemeester van Nice. In de Zuid-Franse stad zijn donderdag drie kerkgangers met een mes gedood. Vanwege de aanslag hangt ook de Franse driekleur op het Rotterdamse stadhuis, halfstok.