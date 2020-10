Vrachtwagenchauffeurs: 'Dagenlang niet douchen en leven op fastfood'

Het leven van een vrachtwagenchauffeur is er met de coronacrisis niet eenvoudiger op geworden. Voor veel chauffeurs is er nog wel werk, maar fatsoenlijk eten en een plek om te douchen is er door de coronamaatregelen niet meer bij.

Tonnetje rond

"They say to me 'stay save', but it is stay save and be dirty", zegt een Roemeense vrachtwagenchauffeur die geparkeerd staat langs de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht. We kunnen nu alleen nog maar bij fastfood restaurants terecht", vult zijn Nederlandse collega's aan. "Wij waren al niet te mager zeg maar, nu word ik echt tonnetje rond."

De wegrestaurants kiezen er veelal voor om te sluiten in plaats van de mogelijkheid voor afhaal open te houden. De meeste douche mogelijkheden voor vrachtwagenchauffeurs zijn in Nederland ook gesloten.

Maasvlakte

In de Rotterdamse haven is het nog wel goed geregeld. "Je kan daar nog wel goed eten bestellen dat je in je cabine kunt opeten", zegt vrachtwagenchauffeur Alex Trosste die regelmatig op de Maasvlakte komt. "Je kunt er ook nog gewoon douchen."