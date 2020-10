Justitie ziet 41-jarige Rotterdammer als kopstuk internationale drugsbende

Hij werd deze week samen met een man uit Zegveld aangehouden. De Rotterdammer zou de opdrachtgever zijn van een Poolse bende die drugs smokkelde in reservebanden van vrachtwagens.

Tien leden van die bende werden in juli opgepakt, onder meer in Bodegraven, Reeuwijk en Bergambacht. Bij de Rotterdammer is maandag ruim twee miljoen euro aan cashgeld in beslag genomen. Het onderzoek naar de bende loopt al twee jaar in meerdere Europese landen. Maandag werden in Polen en Kroatië ook doorzoekingen gedaan.

In Nederland is de actie ingezet als een brede, integrale actie waarbij tegelijkertijd meerdere landen betrokken zijn en controles uitvoeren onder de noemer 'een georganiseerde overheid tegen de georganiseerde criminaliteit'.