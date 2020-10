Advocaat over scheidsrechter bij Feyenoord-Wolfsberger AC: 'De man was een drama'

Advocaat over scheidsrechter bij Feyenoord-Wolfsberger AC (1-4): 'De man was een drama'

"De man was een drama, maar wat moet ik er nog meer over zeggen? Ik kan het niet meer terugdraaien", vertelt Feyenoord-trainer Dick Advocaat gelaten na afloop van de 4-1 nederlaag tegen Wolfsberger AC over scheidsrechter Srdjan Jovanovic. De Servische arbiter gaf donderdagavond drie discutabele strafschoppen aan de Oostenrijkers.

"We geven ze ook veel te makkelijk weg, de duelkracht bij de tegenstander was veel beter", concludeert Advocaat verder. "De tweede helft gingen we iets anders staan, toen waren wij de enige ploeg met het recht om goals te maken. We krijgen de kansen, niet zo weinig ook."

Die kansen waren niet besteed aan onder andere Bryan Linssen. De spits van Feyenoord miste vooral vlak voor de 1-3 een joekel van een kopkans. "Het is zorgelijk dat die jongen iedere week daar moet spelen en dat je geen vervanger hebt op niveau. Linssen is een linksbuiten", vervolgt Advocaat. "Die zetten we daar neer omdat we niets hebben. Dus je kan hem niet alleen maar verwijten maken. Hij doet zijn best, maar het is geen spits."

Ondanks de mindere resultaten van de afgelopen weken, wil Advocaat van een crisis nog niets weten. "Crisissfeer? Als je één keer verliest? Bij ons is die crisissfeer er niet, je verliest twee wedstrijden in een jaar. Waar hebben we het over..."

Bekijk boven dit bericht het volledige interview met Feyenoord-trainer Dick Advocaat.