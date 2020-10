Agniesebuurt schrijft brief aan de koning om 'gratie voor onschuldig ter dood veroordeelde bomen'

In een allerlaatste poging het omzagen van inmiddels nog twaalf overgebleven bomen in de Vijverhofstraat te voorkomen, schrijft de wijkraad van de Rotterdamse Agniesebuurt een brief aan de koning van Nederland. De vraag? Of Zijne Majesteit gratie wil verlenen aan de ter dood veroordeelde bomen. "U bent de laatste mens die hun leven kan redden."

Donderdagmorgen begon de gemeente met de kap van acht van de twintig gezonde acacia's in de Vijverhofstraat. De bomen moeten weg, omdat de riolering vernieuwd wordt en de straat opnieuw ingericht.

De buurt maakt al maanden bezwaar tegen de kap, omdat er niets mis is met de bomen. Alternatieve plannen waarbij de bomen niet dood hoeven, krijgen volgens hen geen gehoor.

Uit wanhoop klom een buurtbewoner donderdagochtend in een van de bomen. 'Toury uit de Teilingerstraat' speelde op een fluit, klom nog hoger en las een boek. Na uren werd hij door een arrestatieteam van de politie uit de boom gerukt. "De boom gaat dood, maar wij proberen volgende keer beter te doen", zei hij terwijl agenten hem met de handen op de rug op zijn knieën dwongen. Hij werd onder luid applaus afgevoerd. Voor de buurt was Toury hun held.

'Bomen zijn onschuldig'

Acht bomen zijn nu omgezaagd, vrijdag en maandag volgen de andere twaalf. "Volgens mij bent U de enige die onze bomen gratie kunt verlenen", schrijft Theo Coskun, lid van de wijkraad Agniesebuurt aan de koning. "Omdat we niet weten wie dit volstrekt onnodige en zinloze kappen nog kan stoppen, richt ik mij tot U als Staatshoofd en daarmee Hoeder van Al Wat Leeft in het Koninkrijk der Nederlanden."

Coskun schrijft dat de bomen onschuldig zijn en de bewoners in de buurt 60 jaar lang hebben gediend. "Ze boden ons schaduw in de zomer en schitterden in de lente en de herfst. Zonder moeite konden wij op onze wandelingen door de buurt genieten van hun natuurlijke pracht. Zeker in coronatijd is dat ons erg opgevallen en bevallen."

Begin dit jaar, voor de lockdown, kwam het plan om het riool te vervangen en de straat opnieuw in te richten. Er is een variant overwogen waarbij de bomen niet weg hoefden, maar waarom daar niet voor is gekozen is onduidelijk.

'Pijn van het kappen nodig'

Eerder al zei wethouder Wijbenga: "We gaan deze buurt echt verfraaien en daar is nu die pijn van het kappen voor nodig. Maar bedenk, uiteindelijk hadden deze bomen gekapt moeten worden en nu doen we dat eerder maar dan met meer bomen terugplaatsen dan in de huidige situatie. De straat wordt aanmerkelijk verfraaid met dit plan."

De bewoners proberen al sinds april een alternatief plan te bespreken met de gemeente, maar die heeft daar volgens de bewoners geen aandacht aan besteed. Door de coronacrisis konden bewoners niet meer inspreken. Nu is het volgens de gemeente te laat.

Theo Coskun vraagt de koning in zijn brief om een telegram, sms of appje aan Ahmed Aboutaleb te sturen. "Vertel hem dat U onze bomen gratie verleend."

Coskun sluit af: "Ik en met mij de bewoners van de Agniesebuurt rekenen op U. U bent onze laatste hoop. Vanzelfsprekend kan ik u een uitgebreide toelichting geven over hoe het zo ver mis is kunnen gaan en wat er allemaal gedaan en niet gedaan is. Over het falen van bewoners, wijkraad, gemeenteraad en B&W. Maar dat menselijk falen is niet de schuld van deze bomen. U bent de laatste mens die hun leven kan redden."