Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf wil na Joost Eerdmans ook de landelijke politiek in

Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf wil voor de nieuwe politieke partij Code Oranje de Tweede Kamer in. Hoogwerf staat op nummer drie van de kandidatenlijst. Het Haagse raadslid Richard de Mos is lijsttrekker en strafrechtadvocaat Peter Plasman staat op de tweede plaats.

Tanya Hoogwerf zit sinds 2014 voor Leefbaar Rotterdam in de Rotterdamse gemeenteraad. Ze wil de landelijke politiek in om 'de kloof tussen burgers en politiek te dichten'. Ze wil zich onder meer bezig gaan houden met migratie en de gevolgen daarvan.

Code Oranje is een politieke partij die in 2018 is opgericht door Bert Blase, oud-burgemeester van Alblasserdam, Vlaardingen en Hardinxveld-Giessendam. De partij wil meer zeggenschap voor burgers, bijvoorbeeld door de herinvoering van referenda. De huidige politiek is volgens Code Oranje te veel in zichzelf gekeerd en neemt daardoor niet de juiste beslissingen.

Voor Leefbaar Rotterdam hield Hoogwerf zich bezig met de bestrijding van straatintimidatie en maakte ze zich hard voor een betere aanpak van huiselijk geweld.

Haar partijgenoot Joost Eerdmans kondigde eerder ook al aan voor een carrière in de landelijke politiek te gaan. Hij staat op de vierde plaats van de kandidatenlijst van Forum voor Democratie van Thierry Baudet.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op 17 maart van het volgend jaar.