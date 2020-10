Het weer van vandaag: grijs en zacht

Vandaag is het bewolkt en grijs met verspreid wat motregen. Het is zacht met een temperatuur oplopend naar 16 graden. Er staat een matige en aan zee (vrij) krachtige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en blijft het droog. Aan het einde van de nacht volgen enkele opklaringen. De temperatuur komt niet lager uit dan een zachte 12 graden. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig en komt uit het zuidwesten.

Morgen zijn er perioden met zon en blijft het tot het einde van de middag droog. In de namiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe en 's avonds gaat het regenen. In de middag wordt het 16 of 17 graden en staat er een matig tot vrij krachtige en aan zee (vrij) krachtige zuidenwind.

Vooruitzichten

Op zondag en maandag is het regenachtig en staat er een stevige zuidwestenwind. Dinsdag is er geregeld zon, maar er vallen ook nog enkele buien.

Vanaf woensdag zijn er zonnige perioden en blijft het rustig en droog. Na een zachte maandag wordt het daarna koeler met maxima van 12 graden en ook de nachten verlopen dan kouder.