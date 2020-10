CBS: Hogere sterfte in de regio dan normaal

In de regio sterven meer mensen dan normaal is in deze tijd van het jaar, waarschijnlijk als gevolg van het coronavirus. Het CBS meldt op basis van voorlopige cijfers dat in week 42 (12-18 oktober) 393 mensen kwamen te overlijden in de 25 gemeenten in de Rijnmond. In dezelfde week vorig jaar waren dat er bijna honderd minder: 302.