Ombudsman: Gemeente schoot tekort bij hulp aan door corona getroffen Rotterdammers

Veel klachten gingen over het traag reageren op aanvragen voor een tijdelijke overbruggingsregeling (TOZO-uitkering). "Mensen vragen dingen aan en er raken stukken zoek", zegt ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. "Ze krijgen geen informatie, er komt geen geld."

In extreme gevallen zijn uitbetalingen zelfs stopgezet, wat aanvragers in geldnood bracht. Dat moet beter, vindt de ombudsman. "Ik heb zelfs mensen gehad die zeiden dat de muizen dood van de kast vielen. Dan had een ondernemer geen inkomsten meer, want er was geen omzet en dan nadert de bodem van het spaargeld wel heel dringend. Dan moet er wel gegeten kunnen worden thuis. Dat is echt heel schrijnend."

Trager dan andere gemeenten

De Ombudsman benadrukt dat de invoering van TOZO ingewikkeld was, omdat de regering de maatregel aankondigde terwijl gemeenten nog niet wisten wat ze moesten doen. "Maar toen de gemeenten eenmaal aan de gang gingen, liep het ook niet heel gesmeerd. Ik vind dat ik van de gemeente wel mag verwachten dat ze registreren welke vragen mensen stellen, dat ze informatie geven over wat ze weten, maar ook wat ze niet weten en dat als ze iets niet weten ze binnen een redelijke termijn terugbellen. Dat is in Rotterdam trager gedaan dan ik in andere gemeenten heb gezien."

Een betere communicatie is een van de leerpunten van de ombudsman. Rotterdam moet ook meer maatwerk leveren en niet krampachtig vasthouden aan de bestaande regels, want die zijn niet bedacht voor gebruik tijdens een pandemie.

Na klacht wel andere oplossing

Kinderombudsman Stans Goudsmit vult uit haar portefeuille aan: "Een kind heeft zijn moeder nodig bij het wennen op een nieuw medisch kinderdagverblijf, maar de moeder moet vanwege corona al bij de poort afscheid nemen. Dat gaat niet goed. Zij wil daarom de toegekende opvang opschorten en later gebruiken. De gemeente zegt haar dat dit vanwege de regels niet kan. Pas na haar klacht volgt een goede uitleg en wordt gekeken naar andere oplossingen."

De gemeente zegt de bevindingen in het rapport te herkennen en gaat de leerpunten bespreken in de raad.