Terugblikken op pijnlijk Europees avondje voor Feyenoord, met Guyon Fernandez in FC Rijnmond

Guyon Fernandez in het shirt van Smitshoek

Oud-Feyenoord en Excelsior-spits Guyon Fernandez is vrijdag te gast in een nieuwe FC Rijnmond. De huidige aanvaller van hoofdklasser Smitshoek schuift aan bij presentator Bart Nolles, analist Emile Schelvis en verslaggever Sinclair Bischop.

De mannen blikken uitgebreid terug op de pijnlijke 4-1 nederlaag van Feyenoord, donderdagavond in de eigen Kuip tegen Wolfsberger AC. Drie goedkope strafschoppen tegen en slecht spel brachten de Rotterdammers een voorlopig laatste plaats in groep K van de Europa League.

Komende zondag gaat Feyenoord op bezoek bij FC Emmen. Het zal dan een stuk beter moeten dan donderdagavond, om de eerste overwinning sinds 4 oktober bij te kunnen schrijven.

Verder blikken we vooruit op de wedstrijden van Sparta en Excelsior. De Kasteelclub speelt komende zondag, net als Feyenoord om 14.30 uur, thuis tegen Heerenveen. Ook voor Sparta is het zaak om eens drie punten te pakken, wat dit seizoen nog niet lukte. Excelsior gaat zaterdagmiddag op bezoek bij Go Ahead Eagles.

FC Rijnmond begint vrijdag om 17.20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.