Werken in de thuiszorg tijdens corona: 'Twaalf keer verkleden en je verhaal doen bij mentale buddy's'

Ook in de thuiszorg werken verpleegkundigen flink harder dan normaal sinds de coronacrisis. Eén van hen is de 38-jarige Nicolien Meijer. "We doen echt alles als team."

Meijer werkt in het speciale covidteam Rotterdam en bezoekt per dag zo'n twaalf besmette patiënten of mensen die mogelijk corona hebben. Deze patiënten hoeven (nog) niet naar het ziekenhuis of zijn heel erg ziek geweest en herstellen hiervan thuis. Meijer werkt dus volledig beschermd. "We kleden ongeveer twaalf keer per dag om. Dit kost wel wat minuten extra." Bang om zelf corona op te lopen is ze niet, omdat ze voldoende beschermd is.

Sinds de uitbraak van de crisis heeft zij van alles meegemaakt. "Dit zijn nare, maar ook fijne momenten. Zo zijn er mensen die absoluut thuis willen blijven en toch naar het ziekenhuis moeten, of mensen die thuis helemaal geen netwerk hebben waardoor ze niet thuis kunnen blijven. De mooie momenten zijn er als wij iemand mogen vertellen dat ze helemaal hersteld zijn en bijvoorbeeld weer naar buiten mogen. Het gebeurt zelfs dat collega’s worden omhelsd terwijl dit natuurlijk niet mag."

Mentale buddy's

De grilligheid van het virus valt haar het meest op. "De ene heeft totaal geen klachten en de ander ligt vanuit niets drie dagen later in het ziekenhuis. Of iemand voelt zich 's ochtends wat beter, maar kan 's middags helemaal niets meer."

Ondanks dat het bijzonder zware tijden zijn, is het werk voor Meijer goed vol te houden. Vooral omdat ze in een hecht team werkt. "We doen echt alles samen. We appen en bellen elkaar en praten veel op het kantoor. Daarnaast hebben we ondersteuning. We kunnen aan het einde van de dag onze mentale buddy’s bellen om ons verhaal te doen."