Bewoners Rotterdamse Rochussenstraat na zoveelste aanrijding door verkeersaso: 'Je durft bijna niet meer te parkeren'

Bewoners van de Rotterdamse Rochussenstraat zijn er klaar mee. Om de haverklap worden hun geparkeerde auto's aangereden door automobilisten die veel te hard en roekeloos rijden. Deze week was het weer raak: vijf auto's werden in de prak gereden door een bestuurder die een lachgasballon in zijn mond had.

"Eigenlijk zijn we niet eens meer verbaasd", zegt bewoner Sanne Paree. Inmiddels worden er bijna wekelijks foto's van nieuwe schade in de buurtappgroep gestuurd. Automobilisten knallen volgens Paree keihard door de bocht vanuit de 's-Gravendijkwal en knallen dan tegen de auto's aan. "Je durft bijna niet meer in te parkeren."

Duizenden euro's schade

Ook haar auto is woensdag geraakt. De glasscherven liggen nog in de goot. De precieze schade weet ze nog niet. Dat moet bij de garage blijken, maar ze vreest dan het in de duizenden euro's gaat lopen.

Buren hebben woensdag foto's gemaakt van de bestuurder, die met een lachgasballon nog in zijn mond uit de auto stapte en er te voet vandoor ging. De politie is bij zijn huis geweest, maar hij was niet thuis. Hij is dringend verzocht zich op het bureau te melden.

'Lachgas moet aan banden'

Verschillende Rotterdamse partijen willen dat er actie wordt ondernomen om het gebruik van lachgas in het verkeer zo snel mogelijk aan banden te leggen. "Het is volstrekte waanzin", zegt Christine Eskes van het CDA in Rotterdam. "Zeker als je dan de foto's ziet die bewoners gemaakt hebben, waarbij gewoon zes auto's op elkaar gedrukt zijn door de klap. Vervolgens komt er iemand uit de auto gerold, met nog een ballon aan zijn mond."

In een brief aan het college eisen de partijen (CDA, PvdA, Leefbaar Rotterdam, VVD, GroenLinks en Denk) betere handhaving en dat de verkoop van lachgas aan banden wordt gelegd. Het college moet wat de partijen betreft druk uitoefenen op Den Haag om het spul op de lijst van verboden middelen te krijgen.

"Daar word je heel boos van, dat er zo makkelijk mee om wordt gegaan", zegt Paree. "Het is heel veel schade voor ons en het gebeurt voortdurend. Wij zijn er klaar mee als buurtbewoners."