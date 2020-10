Bever dit jaar vaker dan ooit gespot rond Dordrecht

"Ik denk dat dit het beste bevergebied is van heel Nederland", zegt boswachter Thomas van der Es trots over de Biesbosch. Dit jaar werden er maar liefst 123 bevers gespot op en om ons eiland. In andere jaren was dat 108 of 79 keer.

"Een hele mooie ontwikkeling", zegt Van der Es tegen RTV Dordrecht . "De bever voelt zich echt thuis hier op het eiland. Hij is ook heel populair, dus mensen willen hem graag zien." Van der Es vermoedt daarom dat er niet alleen meer bevers zijn, maar ook meer mensen die naar de dieren op zoek gaan en dit melden.

De boswachter vindt het ontzettend leuk dat Dordtenaren zo actief waarnemen. Dan krijg je inderdaad filmpjes van een bever die langs iemands raam in Sterrenburg zwemt en niet alleen maar waarnemingen van de boswachter zelf."

De bever werd ruim dertig jaar geleden opnieuw uitgezet in de Biesbosch. Het dier voelde zich er thuis en is sindsdien een uithangbord van het natuurgebied. Dat er zo veel bevers zijn, is volgens de boswachter niet alleen leuk, maar ook nuttig.

"Het is echt een sleutelsoort die veranderingen creëert in het natuurgebied. "Hier stond bijvoorbeeld een muur van wilgen, die is door bevers omgeknaagd. Daardoor is er ruimte voor veel veel kruiden en bloemen, wat weer vlinders en bijen trekt."

Hoeveel bevers er precies in de Biesbosch wonen, is lastig te zeggen. In één burcht wonen namelijk meerdere bevers, dus tellen is lastig. Als je ze wil zien, heb je het meeste kans in het vroege voorjaar, zegt Van der Es: "Dan gaan ze echt weer wat actiever op zoek naar eten. In de vroege ochtend of vroege avond kun je ze dan tegenkomen. Maar kom niet te dichtbij; ze zijn schuw."