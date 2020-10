'Juiste inzet influencers kan goed gedrag en tolerantie aanmoedigen'

Zet influencers en content creators in om maatschappelijke kwesties aan te kaarten. Daarvoor pleit Roel Lutkenhaus die donderdag op gepromoveerd is op dit onderwerp.

Communiceren via sociale media is in deze tijd van cruciaal belang, maar het moet wel op de juiste manier gebeuren, zegt Lutkenhaus. "Ik heb in het verleden in de marketing gewerkt. Dan zoek je constant naar manieren om via de media mensen dingen te laten kopen. Als dat met het kopen van dingen lukt, dan moet je ook manieren verzinnen om mensen een bepaald gedrag aan te leren. Bijvoorbeeld goed gedrag en sociale tolerantie aanmoedigen."

Geloofwaardigheid

Om dat te bereiken, moeten we influencers en content creators inzetten, maar volgens Lutkenhaus moet dat op de juiste manier gebeuren. Anders bereik je juist het tegenovergestelde en gaat het ten koste van je geloofwaardigheid. "Dat gebeurt wanneer je een influencer als een doorgeefluik benadert die jouw boodschap één op één moet doorgeven, maar dat werkt niet. De influencer moet jouw boodschap op zijn/haar eigen, authentieke manier brengen. Het doel moet niet het zenden van informatie zijn, maar het starten van een dialoog."

Lutkenhaus heeft voor zijn onderzoek methodes ontwikkeld om te zien hoe mensen zich in groepen organiseren en zich gedragen op sociale media die. Ook onderzoekt hij hoe sociale media hun eigen methode hebben om jou precies datgene te tonen waar je geïnteresseerd in bent. "Wanneer je iets opzoekt op het internet of een filmpje kijkt, krijg je automatisch meer van dat onderwerp aangeboden. Je wordt als het ware van de ene bubbel doorgeleid naar de ander. Zo krijg je dus dingen te zien waar jouw interesse naar uitgaat."

Drill rap en geweld

Dat kan dus ook negatief uitpakken. Zoals in de drill rapgroepen waar geweld wordt verheerlijkt. "Die jongeren kijken dus steeds naar drill rapclips op het internet en krijgen steeds meer van hetzelfde te zien waarin geweld voorkomt. Dat bepaalt het beeld van die jongeren en het wordt hun realiteit."

Hoe je de bubbel waarin allerlei groepen zitten, moet verbreken, werd duidelijk na het optreden van zangeres Famke Louise en Diederik Gommers bij Jinek. Daar sprak de zangeres zich uit tegen de coronamaatregelen. "Gommers en Louise gingen daarna samenwerken om de jongeren die de zangeres volgen, van juiste informatie te voorzien. Hier kwamen twee groepen – namelijk degene die Gommers volgen via de media en zij die de zangeres volgen via de sociale media - bij elkaar. Ze hoorden wat de ander te zeggen had. En dat is hoe je invloed uitoefent via de sociale media."