Bijzondere Halloween-snack voor olifanten in Blijdorp

De olifanten van Diergaarde Blijdorp kregen vrijdag een bijzondere maaltijd geserveerd en daarvoor was zelfs een heftruck nodig. De grote grijze dieren mochten daags voor Halloween een pompoen van liefst 635 kilo oppeuzelen.

In een video van de dierentuin is te zien hoe een medewerker de gigantische pompoen met een heftruck naar het verblijf van de olifanten brengt.

Eenmaal daar moesten de olifanten even goed kijken hoe zij de pompoen te lijf moesten gaan. Met hun zware poten is het gelukt om de grote snack in stukken te krijgen.