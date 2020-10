Afrikaanse weesmeisjes naar school dankzij laatste Feyenoord-schoenen Johan Cruijff

Sander de Kramer: 'Waanzinnig dat dit in een paar maanden is gebouwd'

Rijnmond-presentator Sander de Kramer heeft in het Afrikaanse land Sierra Leone een wel heel bijzondere school voor kansarme kinderen geopend. Het schoolgebouw is volledig bekostigd met de opbrengst van de voetbalschoenen waarop sportlegende Johan Cruijff zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord speelde.

De kicksen leverden tijdens een veiling voor de Sunday Foundation van Sander de Kramer en Hugo Borst maar liefst 30 duizend euro op.

In het straatarme West-Afrikaanse land Sierra Leone hebben weeskinderen, gehandicapte meisjes en kinderen van weduwen, vaak geen enkel toekomstperspectief. Ze werken al op piepjonge leeftijd op straat als verkopers van kleine koopwaar, zoals pepertjes of fruit. Veel van deze meisjes belanden in de prostitutie om te overleven.

De Kramer bevrijdt met de Sunday Foundation deze kinderen al jarenlang uit hun misère. De Rotterdammer is net terug uit Afrika om de nieuwe school, waarop meer dan 500 meiden zitten, te openen.

"Johan Cruijff had een groot hart voor gehandicapte- en kansarme kinderen. Hoe mooi is het dat we met de opbrengst van zijn laatste voetbalschoenen een heel schoolgebouw voor deze doelgroep hebben kunnen realiseren."

Kans op de toekomst

Het pand heeft de toepasselijke naam 'Danny and Johan Cruyff Building' gekregen. De Kramer merkt dat de meiden op zijn scholen supergemotiveerd zijn. "Ze weten: dít is onze kans op een goede toekomst. Als ik ze vraag wat ze later willen worden, antwoorden de meesten: dokter!". Ze zijn zelf geholpen en zijn daar zo ongelofelijk dankbaar voor. Daarom helpen ze op hun beurt weer andere mensen."

Op het scholencomplex waarop het Cruijff-pand prijkt, staan ook schoolgebouwen die zijn gesponsord door Rotterdamse bedrijven, zoals DAKA. De Sunday Foundation van De Kramer en Borst heeft in Afrika inmiddels al bijna dertig scholen voor kansarme kinderen gebouwd.

In het Afrikaanse land stuitte De Kramer ook nog op een groep voetballers waarna hij voor een grote verrassing zorgde. De jongens mochten even videobellen met Robin van Persie.