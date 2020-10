Het plan C van festival- en horecaondernemer Frankie: oliebollen verkopen

Mensen samenbrengen is altijd de drijfveer geweest van creatief ondernemer Frankie Dros. Met eerdere projecten (een festival en club) kon dat niet meer, daarom gooide hij in de lente het roer om. Samen met een compagnon opende hij een bar op het Noordplein in Rotterdam. Nu moet hij weer omschakelen vanwege de horecasluiting vanwege corona. Zijn plan C: een oliebollenkraam.

Het Noordplein ligt er verlaten bij. De picknickbankjes en plantenbakken herinneren aan een warme zomer waar mensen samen kwamen op het terras. Frankie en zijn compagnon Ron de Jong waren begonnen met de Containerbar om het plein sfeervoller en levendiger te maken.

De twee lopen naar de bouwkeet midden op het plein. In de zomer werd hier bier geschonken. Na een opknapbeurt rollen de oliebollen over de toonbank. Frankie opent een luik en zegt met een grote glimlach: "Het oliebollenseizoen is begonnen."

Positief ingesteld

Naast de klassieke oliebol wil hij gaan experimenteren. Zo noemt hij een oliebol gemaakt met stout bier waardoor de bol zoeter en luchtiger wordt.

Bij de pakken neerzitten past niet bij hem. Het oliebollenconcept geeft hem en zijn team energie. "Ik probeer positief te blijven. In plaats van stilzitten wil ik doorpakken en doorbouwen."

"Financieel gezien is het geen pleister op de wonde", zegt Frankie. Volgens hem haalt hij met de oliebollen bij lange na niet de omzet die hij draait als de bar open is. Zijn doel is te laten zien dat hij en zijn team een positieve impuls geven aan het Noordplein. "We gaan door met onze plannen voor dit plein. Met of zonder de coronamaatregelen."