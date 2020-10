Podcast Feyenoord: 'Ja, de scheidsrechter maakte er een potje van, maar Feyenoord speelde gewoon slecht'

En om die strafschoppen was veel te doen na afloop. "Drie strafschoppen in één duel, dat is wel uniek, maar laten we vooral kijken hoe Feyenoord voetbalde. Dat was gewoon slecht", zegt Ruud van Os, chef sport van Rijnmond.

Die mening deelt Sinclair Bischop, die donderdagavond samen met Dennis van Eersel verslag deed van Feyenoord - Wolfsberger AC. "Het spel van Feyenoord is al weken slecht", vindt hij. "Vorig jaar zat Feyenoord in een positieve flow, nu zit eigenlijk alles een beetje tegen. Ze moeten snel uit die negatieve spiraal komen, anders wint Feyenoord zondag ook niet in Emmen."

In de spiegel kijken

Het Europese avondje in de troosteloze lege Kuip was pijnlijk, tegen toch geen hoogvlieger. "Feyenoord was in de eerste helft onmachtig, er ging zoveel mis. En ja, de scheidsrechter (Srdjan Jovanovic, red.) maakte er een potje van, maar je moet ook in de spiegel kijken", aldus Bischop.

Dat vindt ook Van Os. "De scheidsrechter zag er niet goed uit, was een drama, daar zijn we het wel over eens, maar je roept het ook over jezelf af door niet goed te voetballen. Er moet geen aanleiding zijn om over de scheidsrechter te praten na afloop."

Feyenoord had tegen Wolfsberger AC kort een goede fase, na de 1-2 van Steven Berghuis. "Feyenoord kreeg daarna kans op kans, maar na één uitval stond het 1-3. Dat vond ik het cruciale moment. Het neigt naar amateurisme. Het niet goed staan, te veel mensen voor de bal. En dat terwijl de restverdediger heilig is voor Advocaat. Die was weg."

Geen creativiteit

Bischop maakt zich zorgen om Feyenoord, dat zo vroeg in het seizoen al veel spelers mist. "De lijst afwezigen is te veel gebleken. Ze komen creativiteit te kort, met alleen Berghuis die de vorm niet heeft. Als je Teixeira ook mist, is dat te veel."

Vooral in eigen huis, zonder fans, geeft Feyenoord dit seizoen niet thuis. De ploeg van Advocaat mist de steun van de twaalfde man. "De belangrijkste blessure bij Feyenoord is het ontbreken van het legioen", zegt Bischop.

Van Os: "Als je de laatste 500 meter van een marathon loopt, dan staan er zoveel mensen om je aan te moedigen. Daar krijg je extra energie van. Dan pers je er nog een eindsprint uit. Dat doet iets met je. Aanmoedigingen in de Kuip doen iets met je. Dat geeft je een paar procentjes extra, en daar gaat het in topsport om. Om die paar procentjes."

In Podcast Feyenoord discussiëren Bischop, Van Os en Jan Jaap Pruysen natuurlijk over de strafschoppen. Met name over de strafschop die leidde tot de 1-4, waarbij keeper Justin Bijlow een hoofdrol speelde.

