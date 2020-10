Bloed, zweet en trainen tussen monumentaal staal in Schiedam

Ook de gasmotor van het Duitse Deuze is de laatste in ons land

De Deutz-pomp is de laatste van zijn soort in ons land en industrieel erfgoed

Ze lonkten al jaren naar het monumentale pand aan de overkant. Mik en Simone kregen het voor elkaar en startten onlangs hun personal fitnessclub in het voormalig pompstation aan de Rotterdamsedijk in Schiedam. "Honderd jaar geleden was het hier drinkwater, nu zweet", lacht eigenaar Mik van Noordennen.

Ondanks de coronacrisis is de opening van Pompstation Gym toch een feestje geworden. "Jarenlang bloed, zweet en tranen zitten er in, dus na een traject van ruim drie jaar wilden we gewoon open", vertelt Mik die een personal fitnessclub runde in een pand aan de overkant.

Het pompstation waar de druk van het drinkwater in Schiedam werd geregeld is aangekocht door BOEi. De instelling probeert monumentale gebouwen een andere bestemming te geven zoals in Schiedam ook met de Havenkerk aan de Lange Haven gebeurt. "Wij zijn gekozen uit een aantal initiatieven om invulling te geven aan dit gebouw", zegt Mik.

Coronacrisis

Samen met partner Simone Duchenne probeert Mik hun werkwijze op de nieuwe locatie voort te zetten. "We mikken op maximaal zo'n 100 klanten. We begeleiden de mensen persoonlijk en er is hier veel meer ruimte dan aan de andere kant van de dijk dus ook met de coronacrisis kunnen we goed uit de voeten. Er is voldoende ruimte tussen al het industriële staal. We zien wat meer terughoudendheid bij de oudere sporters vanwege de risico's, maar we hebben het hier mede door de leverancier van de apparaten prima op orde", aldus Mik (53).

Afstand houden is volgens hem geen probleem. "En er komen hier nooit grote groepen trainen. Het is dan ook niet terecht dat we bij extra maatregelen onder de sportscholen worden geschaard. Hier werken we heel anders."

Kalklaag

Als je het bakstenen gebouw uit 1922 op de grens van Schiedam en Rotterdam binnen stapt valt het contrast op tussen het blinkende staal en chroom van de sporttoestellen en het mintgroen van de oude machines en drukvaten. In een vat dat niet origineel uit 1922 stamt zijn een ingang en trap gemaakt die naar het souterrain leiden. Daar bevinden zich onder meer de kleedruimtes, kantoorruimte en een sauna.

"Ook hier zijn we nog niet helemaal klaar en gaan we nog wat sportruimte maken", legt Simone (43) uit. Zij gaf jarenlang privélessen en begeleiding in fitness in Vlaardingen. Aan de binnenkant van het open drukvat zit een dikke witte kalklaag die is ontstaan door decennialang drinkwateropslag. "Bij de verbouwing was het bijna weggespoten maar dit is uniek en we hebben het kunnen redden", zegt Mik.