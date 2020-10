Bovenleiding spoor Europoort kapot: goederenvervoerders blijven boos

Het treinverkeer in het Rotterdamse havengebied ondervindt weer nieuwe problemen. De bovenleiding in de Europoort is kapot en nieuwe onderdelen heeft spoorbeheerder ProRail niet op de plank liggen. Het goederenvervoer loopt daardoor vertraging op, klagen de vervoerders.

Na de eerdere problemen in de Waalhaven is dit de zoveelste tegenvaller voor de vervoerders. Ze zijn de misère op de Havenspoorlijn al tijden zat. "Sinds vorige week is die bovenleiding kapot", weet Hans-Willem Vroon van brancheorganisatie RailGood. "Het erge is dat de kapotte onderdelen moeten worden besteld. De treinen kunnen rijden, maar minder vaak. De vertraging loopt op na twee uur. Dat betekent dat de planning moet worden aangepast. Leg dat de klanten maar uit."

Rapport Crisislab

Coen van Kranenburg, woordvoerder van spoorbeheerder ProRail, begrijpt de zorgen van de vervoerders. "Het is heel vervelend dat dit gebeurt. Maar in een recent rapport van Crisislab zijn de problemen met de Havenspoorlijn duidelijk benoemd. Toen is ook gezegd dat de zorgen niet zomaar voorbij zijn. Die kunnen nog drie jaar duren. Dat rapport is drie weken oud."

Vroon kent het rapport uiteraard. Hij weet ook sommige mensen bij ProRail goede intenties hebben. "De uitvoerende mensen willen wel. Maar ze moeten wel de mensen en de middelen hebben. Het is net als met Dick Advocaat: als je geen goede spelers hebt, kun je ook niet met Feyenoord presteren in de Europa League."

Een maand geleden deponeerden de goederenvervoerders al een rekening bij ProRail. Vroon: "De schade is inmiddels opgelopen tot zo’n twaalf tot vijftien miljoen euro. Dan hebben we het nog niet eens over imagoschade."

Staatssecretaris

Op 2 december staat een vervolggesprek met ProRail en de verantwoordelijk staatssecretaris op de agenda. RailGood hoopt met Stientje van Veldhoven (D66) aan tafel tot zaken te kkomen. "Onze advocaat heeft een rechtszaak nog niet doorgezet. Dat kan zomaar veranderen. De staatssecretaris heeft recent in een brief geschreven dat partijen in gesprek zijn. Voorlopig is er alleen maar een afspraak."

Vroon maakt zich ook zorgen om de toekomst. Volgend jaar moeten de goederenvervoerders weer meer betalen om de infrastructuur van ProRail te mogen gebruiken. "We betalen vier keer zoveel als de NS, maar de kwaliteit die we geleverd krijgen is dertig keer slechter."