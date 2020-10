Sport Film Festival Rotterdam anders dan normaal, maar wel gewoon met de mooiste sportfilms

Het Sport Film Festival Rotterdam vond deze week ondanks de ellende met corona toch plaats in LantarenVenster. In april kon het evenement nog niet doorgaan, maar de verplaatste editie haalde de start wel. Uiteraard anders dan normaal, maar wel gewoon met de mooiste sportfilms van het jaar.

Tot opluchting van Conrad Alleblas, directeur van het Sport Film Festival Rotterdam. "We moesten het aantal toegangskaarten terugdraaien van 79 naar 30 per vertoning en twee weken geleden werd ook de horeca eraf gehaald. Maar we hebben doorgezet", vertelde hij eerder deze week op Radio Rijnmond.

Alleblas zag tot zijn tevredenheid dat de zalen 'uitverkocht' waren. Op de slotavond - het evenement duurde twee dagen - waren er veel mooie en vooral Rotterdamse producties te zien.

Stephen Danyo

Zo ook Chosen, een film van Rotterdammer Mark Redan over bokser en stadsgenoot Stephen Danyo. Redan volgde Danyo tijdens zijn finalewedstrijd bij Gladiatoren aan de Maas. Op dat evenement in het stadion van Excelsior wist de bokser een WBA-titel te winnen.

Redan: "Als ik aan het filmen ben zit ik echt in de camera. Dan ben ik echt daarmee bezig en verdwijnt voor mij de rest. Waarschijnlijk ben ik op dat moment ook niet gezellig", vertelt de filmproducent met een knipoog.

Kitesurfen

Daarnaast waren er tijdens het Sport Film Festival Rotterdam twee films over kitesurfen te zien. In één daarvan reisde Roderick Pijls uit Sommelsdijk af naar Tanzania om daar een foto te maken op het Natronmeer.