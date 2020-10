Geen tussenjaar en bijna iedereen geslaagd: EUR heeft dit jaar flink meer nieuwe studenten

Bij de Erasmus Universiteit hebben zich dit jaar fors meer eerstejaars studenten aangemeld dan voorgaande jaren. De Rotterdamse universiteit telt dit jaar ruim tienduizend eerstejaars. Dat zijn er ruim duizend meer dan in 2019; een stijging van 11,5 procent.

De stijging van het aantal nieuwe studenten heeft volgens de Erasmus Universiteit meerdere oorzaken. Een deel valt te verklaren doordat er dit jaar fors meer VWO-scholieren geslaagd zijn (+9 procent) doordat ze geen eindexamen hoefden te doen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Niet reizen en werken

Corona heeft ook op een andere manier invloed op het aantal studenten, want door de wereldwijde lockdown en de krimpende economie nemen minder ex-scholieren een tussenjaar om te reizen of te werken.

Ook zijn er meer herinschrijvingen doordat er vorig studiejaar extreem weinig negatieve BSA's (Bindend Studieadvies) zijn afgegeven. Minder dan driehonderd studenten mochten niet verder met de opleiding. Het jaar ervoor waren dat er nog vier keer zoveel.

Het totale aantal studenten aan de EUR is ook flink gestegen. Dit jaar telt de universiteit dit jaar 31.886 studenten. Dat is een stijging van ruim acht procent tot opzichte van 2019. Het totale aantal studenten groeit al jaren, maar is dit jaar fors meer dan de jaren ervoor.

Opvallend genoeg is ook het aantal internationale studenten ook fors meer gegroeid dan in voorgaande jaren. Dit jaar meldden bijna een kwart meer nieuwe buitenlandse studenten zich aan voor een opleiding in Rotterdam.