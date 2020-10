Pompoenen en volksgeloof in Chris Natuurlijk van 31 oktober

Over pompoenen en Halloween, raven en kraaien in het volksgeloof, spreeuwen en andere trekvogels die nu te zien zijn in ons land en de geschiedenis van vegetariƫrs en veganisten in Nederland gaat het op 31 oktober in Chris Natuurlijk.

Hoe zat het ook alweer met Halloween, Allerheiligen en Allerzielen? Tijdens het bakken van een pompoencake vertelt Jet Manrho over de oorsprong en gebruiken van Halloween, Allerzielen en Allerheiligen.

Boodschappers van onheil?

Raven en andere kraaiachtigen spelen een grote rol in het volksgeloof, sprookjes en mythen. In de Middeleeuwen was het geen goed teken als er kraaien rond de schoorsteen vlogen, want de vogels waren de voorspellers van de dood. Schrijver en fotograaf Arie Pieters verzet zich tegen dit negatieve beeld. Hij beschrijft al jaren het wel en wee van een familie kraaien in zijn woonplaats ’s-Gravendeel.

Chris Natuurlijk vroeg hem om het boek 'Raven en kraaien, eksters en gaaien' te lezen van de Vlaamse graficus Johan Boussauw, een boek dat vooral gaat over de houding van de mens ten opzichte van kraaiachtigen.

Najaarstrek

Chris Natuurlijk gaat op pad met Thomas van de Es, boswachter Ecologie in de Biesbosch. Aan de rand van de Biesbosch doen spreeuwen, koperwieken en andere vogels zich tegoed aan de bessen van de Wilde kardinaalsmuts en de Gelderse roos. Een voedzaam hapje voor de vogels uit Scandinavië die op weg zijn naar Zuid-Europa en hier in Nederland een tussenstop maken. Ook sperwers en buizerds zijn op trek.

Dierloos

In 2019 hebben we met zijn allen weer een beetje meer vlees gegeten dan in het jaar daarvoor. Toch zijn er steeds meer mensen die juist geen vlees meer eten. Hoe was dat vroeger eigenlijk? Wie waren de eerste vegetariërs in Nederland? Historicus Dirk-Jan Verdonk, schrijver van het boek DIERLOOS , vertelt naar aanleiding van Wereld Veganisme Dag op 1 november over de geschiedenis van vegetariërs en veganisten in Nederland.

Luister zaterdag 31 oktober van 08:00 tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.