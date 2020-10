Henk Fraser over Feyenoord-huurling Burger: 'Doet me een beetje denken aan Fernando Redondo'

"Je mag nooit vergelijken. Dat doe ik ook niet, maar hij doet me een beetje denken aan Fernando Redondo (oud-middenvelder van onder meer Real Madrid, red.)", vervolgt Fraser. "Dat vond ik een fantastische voetballer om naar te kijken. Burger heeft ook een beetje zo'n stijl, als hij topfit is denk ik dat hij heel veel voor ons kan betekenen."

In de beker tegen ADO koos Fraser in zijn basisopstelling nog voor Laros Duarte. Burger kwam uiteindelijk halverwege de verlenging in het veld. Waarom begon de 19-jarige Feyenoord-huurling niet in de basis? "Dat heeft te maken met hoe hij binnen kwam. Hij had net corona gehad en ik moest hem leren kennen, ondanks dat je wel een beeld hebt. Maar het heeft ook te maken met gewenning aan de ploeg en aan zijn speelstijl."

"Wouter is wel op de goede weg moet ik zeggen. Of het al tegen Heerenveen gaat gebeuren, daar moet ik nog even over nadenken. Maar ik ben blij dat hij de eerste stappen weer maakt om de strijd aan te gaan."

Okoye of Van Leer?

Niet alleen Burger maakte afgelopen woensdag zijn debuut bij Sparta. Doelman Maduka Okoye stond voor het eerst in de basis tijdens het bekerduel met ADO, en maakte een goede indruk op Fraser. "Er zijn altijd momenten waar een keeper zich kan onderscheiden, die waren er ook tegen ADO. Hij had sowieso één echt hele goede redding. Hij is voor mij een nieuwe speler, redelijk onbekend. Dat wil je eerst goed zien. Maar hij heeft wel een signaal afgegeven, dat is duidelijk."

In de eerste zes speelrondes van dit eredivisieseizoen koos Fraser steevast voor Benjamin van Leer tussen de palen. Heeft het goede optreden van Okoye tegen ADO de trainer van Sparta aan het twijfelen gebracht? "Benjamin heeft het een aantal wedstrijden moeten laten zien, Okoye is op basis van die ene wedstrijd. Dus dat geeft misschien de verhoudingen weer. Het is aan mij om een keuze te maken."

Basisdebuut Mijnans

Middenvelder Sven Mijnans maakte eerder dit seizoen al zijn debuut voor Sparta, maar ook hij begon woensdag tegen ADO voor het eerst in de basis. "Het vertrouwen in Sven is zo groot dat hij zich kan meten met degenen die tot nu toe iets meer gespeeld hebben dan hij", vertelt Fraser over de 20-jarige Mijnans. "Als je er dan zo dicht tegenaan zit zegt de leeftijd mij niet zo heel veel. Hij is betrouwbaar, goed coachbaar en heeft veel energie. Kortom: dan maak je bij mij altijd kans om te spelen."

"Als je kijkt naar zijn ontwikkeling dit jaar vind ik dat toch wel verrassend, omdat hij een aantal dingen oppakt die niet zo bij zijn leeftijd passen. Vooral niet in deze tijd. Hetgeen waar die leeftijdsgroep mee communiceert is vooral de telefoon, dan wel met hun headsetje. Dat doet hij niet. Hij coacht in het veld en is ook bezig met anderen."

"Het is een goed gevoel natuurlijk, daar hebben we het samen wel over gehad", vertelt Mijnans zelf over zijn basisdebuut. "Ik blijf gewoon mijn best doen, in de invalbeurten die ik krijg geef ik honderd procent gas. Dan probeer ik zoveel mogelijk voor het team te doen. Op trainingen natuurlijk ook. Ik zit lekker in m'n vel, dus dat probeer ik door te trekken. De trainer geeft seintjes af dat het goed gaat, dat ik er dichtbij zit en dat ik zo door moet gaan."

Meer risico nemen

De middenvelder kijkt met een redelijk gevoel terug op zijn optreden tegen ADO. "Ik denk dat ik hier en daar wat meer risico had moeten nemen in het wat meer ballen naar voren spelen, waar mijn kwaliteit ligt. Ik kijk altijd wel kritisch naar mezelf. Ik heb veel goede verhalen gehoord over de wedstrijd, maar ik vind dat het wel beter had mogen gaan. Dat kunnen we misschien zondag weer laten zien."

Zondag speelt Sparta, wellicht met Mijnans opnieuw in de basis, op het eigen Kasteel om 14.30 uur tegen Heerenveen. De Kasteelclub wacht nog altijd op de eerste overwinning van dit seizoen. "We spelen altijd wel redelijk, maar de eerste drie punten zijn nog steeds niet binnen", vertelt Mijnans daarover. "Zondag moeten we vol gas gaan geven om de eerste drie punten bij elkaar te rapen. En dat moet kunnen zou ik zeggen."

Sparta-sc Heerenveen is zondag uiteraard te volgen via Radio Rijnmond Sport.