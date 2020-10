Ook Baggerfestival 2021 in Sliedrecht sneuvelt door corona

Het Baggerfestival in Sliedrecht van volgend jaar is geschrapt. Door de coronacrisis zijn er te veel onzekerheden, zegt de organisatie. Zo zijn het rondkrijgen van de sponsoring en het programma een groot probleem.

Het baggerfestival wordt elke twee jaar georganiseerd in Sliedrecht 'de bakermat van de baggerindustrie'. Bezoekers kunnen er kennismaken met de baggerij, waterbouw en andere maritieme sectoren, maar ook het Baggermuseum, muziek en andere events.

De Stichting Baggerfestival was al sinds vorig jaar bezig om de editie van 2021 op poten te zetten. Rond deze tijd zouden de knopen worden doorgehakt over artiesten en events en zou gestart worden met de sponsorwerving.

"Gelet op de negatieve economische effecten van de coronapandemie, is het daar nu absoluut de tijd niet naar. En omdat het virus nog steeds niet beteugeld is, blijft het ook nog lang onzeker wat we onze bezoekers in juni volgend jaar zouden mogen bieden."

De stekker is er daarom deze week definitief uit getrokken. Het stichtingsbestuur kijkt later, op basis van de ontwikkelingen rond COVID-19, of er volgend jaar nog wel een aangepast festival komt.