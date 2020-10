‘Vuurwerkverbod in Rotterdam is een onnodig paardenmiddel’

De Rotterdamse vuurwerkbranche eist in kort geding dat het algehele vuurwerkverbod in de stad wordt teruggedraaid. Volgens de branche zou het verbieden van bepaalde soorten vuurwerk al voldoende zijn.

De Rotterdamse gemeenteraad heeft het afsteekverbod in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) laten vastleggen. Het was daarmee de eerste grote gemeente in Nederland. Inmiddels geldt ook in vijf andere gemeentes een totaalverbod op vuurwerk.

Rotterdam zegt dat vuurwerk iedere jaarwisseling leidt tot teveel overlast en slachtoffers. De verkopers spreken van 'paniekvoetbal' en een 'paardenmiddel'. Zij wijzen op een landelijke regeling die sinds kort bestaat en waarmee bepaald vuurwerk al is verboden.

"Vier soorten vuurwerk veroorzaken de meeste problemen. Zoals knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat wordt dus niet meer verkocht. Een algeheel afsteekverbod treft alleen nog maar onschuldig vuurwerk."

De branche wijst er op dat de incidenten slechts op beperkte plaatsen in de stad waren. Daarnaast denken zij dat het afsteken zich nu verspreidt naar de randgemeenten. "In Barendrecht vrezen ze vuurwerktoerisme."

Ook zou onvoldoende rekening zijn gehouden met de financiële positie van de handel. "Er is geen overgangsregeling, geen compensatie. De financiële pijn is groot, faillissementen zijn onvermijdelijk."

De ondernemers zeggen hun voorraden deels al ingeslagen te hebben, inclusief reclamemateriaal. In totaal zijn 15 winkeliers naar de rechter gestapt.

Vuurwerkverkopers zeggen dat de financiële pijn van het afsteekverbod groot is



De gemeente Rotterdam somde tijdens het kort geding de incidenten op tijdens de afgelopen jaarwisseling: 25 patiënten in het oogziekenhuis, 250.000 euro schade aan gebouwen, 63 aanhoudingen. "Het is het meest onveilige feest van het jaar. Oogartsen en steeds meer organisaties pleiten voor een verbod. Meer dan vijftig procent van de burgers is voor een verbod."

Rotterdam zegt dat het verbod democratisch is vastgesteld, omdat de gemeenteraad in meerderheid akkoord ging. "Die ruimte en bevoegdheid hebben we gewoon. Het is onze taak de orde en rust naar een aanvaardbaar niveau te brengen. We willen een keer een jaarwisseling die écht rustig is. Dat je gewoon kan fietsen zonder dat er een rotje in je capuchon wordt gegooid."

Die rust krijg je volgens de gemeente niet door de landelijke regeling, waardoor er toch nog veel vuurwerk afgestoken kan worden. "Ook siervuurwerk leidt tot slachtoffers, tot aanzienlijke schade. Het is bijvoorbeeld makkelijk te gooien. Er komen al nieuwe spullen op de markt, met megaknetters. Bovendien: we houden dan die giftige cocktail van vuurwerk, veel mensen op straat, donker en alcohol."

Rotterdam zegt te erkennen dat het de branche treft. "De maatregel is ruim van tevoren aangekondigd. De verkoop kan gewoon doorgaan, in andere gemeenten geldt het verbod niet." De gemeente zegt dat er wel degelijk een vorm van compensatie mogelijk is.

De rechter beslist op 9 november of het Rotterdamse vuurwerkverbod van kracht blijft.

Kabinet

Overigens onderzoekt het kabinet of er voor de komende jaarwisseling in het hele land een vuurwerkverbod moet komen. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven vrijdagmiddag bevestigd na afloop van de Ministerraad. Volgens GroenLinks en Partij voor de Dieren is een verbod nodig om tijdens de coronacrisis de zorgsector te ontlasten.