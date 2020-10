Feyenoord geen baas meer in eigen huis: 'Je mist het Legioen en bent niet in beste doen'

Feyenoord is dit seizoen geen baas in eigen huis. Zonder het eigen legioen presteert het team van trainer Dick Advocaat in de Kuip ondermaats. "Als het legioen er niet is, en je bent al niet in beste doen en mist een aantal spelers, tja. Zij geven spelers een boost, om net een stapje extra te doen", zegt Guyon Fernandez, oud-spits van Feyenoord, in FC Rijnmond.