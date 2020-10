Voorstel onderzoek naar veilige grote evenementen ligt bij RIVM, mogelijk in november al testevent

In Leipzig werd twee maanden geleden een groot concert georganiseerd, waarbij de duizenden bezoekers in de gaten werden gehouden door wetenschappers. Iedereen moest een mondkapje op, er waren strikte looproutes en bezoekers moeten op hun stoel blijven zitten. het allerbelangrijkste: de ventilatie moet tip-top in orde zijn. Niemand van de bezoekers werd positief getest op corona.

Verschillende testevenementen

"Dit hebben we met zeer grote belangstelling gevolgd en gelezen en het biedt goede aanknopingspunten voor de situatie in Nederland", zegt Jansen. "We zijn als branche verenigd en in voorbereiding voor soortgelijke testevents. Het is stimulerend om te lezen dat onder bepaalde voorwaarden de risico's laag tot zeer laag zijn."

Een voorstel voor een testevent ligt nu dus ter advies bij het RIVM. In het onderzoeksvoorstel zijn verschillende soorten evenementen om mee te experimenteren opgenomen, zowel binnen als buiten. Sportevenementen, bioscopen, concerten en zelfs festivals. Het voorstel is samen met het ministerie gemaakt. "Hopelijk geeft het vergelijkbare uitkomsten als in Duitsland", zegt Jansen.

'Dertig is nul'

Nu mogen er maximaal dertig bezoekers naar een evenement komen. "Dertig is eigenlijk nul. Dit zou heel belangrijk zijn voor iedereen", zegt de directeur van Ahoy. Daarom wil ze zo snel mogelijk aan de slag met testevenementen zoals een voetbalwedstrijden in het stadion, een festivalopzet waarbij mensen dansen en door elkaar bewegen en een congresvariant waarbij mensen op een stoel zitten.

De test in Duitsland was indoor opgezet. "Wij willen zowel binnen als buiten meten", zegt Jansen. Het onderzoek moet uitwijzen hoe hoog de risico's zijn en wanneer die aanvaardbaar genoeg zijn. Als daaruit blijkt dat een concert waarbij men zit en de ventilatie goed is nauwelijks tot besmettingen leidt, kunnen die weer beginnen. "Misschien bij een festival is feit dat het buiten is en dus veel lagere risico's meebrengt al voldoende."

Het Nederlandse onderzoeksvoorstel neemt ook mee in hoeverre mensen bereid zijn een mondkapje te dragen en na afloop voor een periode kwetsbare groepen te vermijden. "Wij hebben zelf een tijdje geleden een ventilatieonderzoek gedaan. Met moderne, grote ventilatie zijn er weinig tot geen risico's. In Ahoy kan bijvoorbeeld met 100% buitenlucht worden geventileerd en de zaal heeft veel hoogte", vertelt Jansen. "Dat wordt allemaal meegenomen door de onderzoekers, daar zijn ook OMT-leden (outbreak management team, red.) bij betrokken."

Zo snel mogelijk

"Voor ons geeft dit onderzoek in Duitsland extra hoop vooruit te kijken naar onze eigen onderzoeken om hopelijk in het voorjaar weer aan de slag te kunnen."

Jansen verwacht begin november advies en dan zal het kabinet een besluit nemen. Als alle meezit kan eind november wellicht zelfs al worden begonnen met de testevents. "Wat ons betreft zo snel mogelijk."

Zodra dat rond is, wordt er meer bekend over het aanmelden voor de experimenten.