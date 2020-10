Ahoy in gesprek over snelle xl-coronateststraat bemand door militairen

Ahoy Rotterdam is met de GGD in gesprek over een xl-teststraat op het evenemententerrein. Dat zegt Jolanda Jansen, de directeur van Ahoy, op Radio Rijnmond. De bedoeling is dat mensen er binnen een paar uur terecht kunnen en de uitslag krijgen.

De xl-teststraat komt onder leiding te staan van oud-Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp. Jansen wil er ook militairen inzetten voor het testen, in het begin zo'n duizend. De militairen krijgen daar een paar dagen theorie- en praktijkles voor. De overheid zoekt in de tussentijd naar uitzendkrachten die het werk van de militairen na een paar weken kunnen overnemen.

Of de teststraat buiten of in een van de hallen komt is nog onderwerp van gesprek met de GGD en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De teststraat is in eerste instantie bedoeld voor het grootschalig afnemen van de PCR-testen die nu ook worden gebruikt. Op termijn is het de bedoeling ze te vervangen door sneltests.